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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 14 В СЕННИЦЕ


12:56 18.11.2020

ОАО «СтатусБанк» 22 и 29 ноября 2020 года приостанавливает работу кассы №14 в аг. Сеница (Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 68/3). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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