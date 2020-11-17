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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 14 В СЕННИЦЕ
12:56 18.11.2020
ОАО «СтатусБанк» 22 и 29 ноября 2020 года приостанавливает работу кассы №14 в аг. Сеница (Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 68/3). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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