БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

11:33 18.11.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 23 ноября 2020 года изменяет стоимость отдельных операций и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся тарифов по открытию, переоформлению, закрытию и обслуживанию счетов Кроме того, изменится стоимость услуг для садоводческих товариществ. Подробнее с перечнем вступающих в силу с 23 ноября 2020 года тарифов можно ознакомиться на здесь.