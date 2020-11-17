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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:33 18.11.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 23 ноября 2020 года изменяет стоимость отдельных операций и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся тарифов по открытию, переоформлению, закрытию и обслуживанию счетов
Кроме того, изменится стоимость услуг для садоводческих товариществ.
Подробнее с перечнем вступающих в силу с 23 ноября 2020 года тарифов можно ознакомиться на здесь.
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