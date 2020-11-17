ЗАО «РРБ–Банк» с 18 ноября 2020 года повышает ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Безотзывный на 13 месяцев» и «Point`овый безотзывный» ставка повышается до 17,5% годовых.

По депозитам «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» и «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет» - до 18% годовых.

По всем вкладам ставки фиксированные Предусмотрена капитализация процентов. При этом доход не облагается налогом.