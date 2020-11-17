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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ НА 2021 ГОД
09:51 18.11.2020
Национальный банк определил перечень системно значимых банков на 2021 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, к группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".
К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк", ОАО "БНБ-Банк".
В течение 2021 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.
Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.
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