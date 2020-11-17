БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

APPLE PAY СТАЛ ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТ БАНКА ДАБРАБЫТ

16:02 17.11.2020 С 17 ноября 2020 года владельцы карточек ОАО "Банк Дабрабыт" могут пользоваться Apple Pay, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка. В основе Apple Pay лежат принципы безопасности и конфиденциальности. Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" устройства клиента. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.