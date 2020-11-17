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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ВКЛАД "ХУТКІ"
14:26 17.11.2020
ОАО "Банк Дабрабыт" предлагает новый срочный безотзывный вклад "Хуткі" с ежедневным начислением и выплатой процентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, можно самим выбирать валюту и наиболее подходящий срок хранения депозита.
Валюта вклада – BYN/USD/EUR/RUB. Срок размещения – от 2 до 11 месяцев. Фиксированная ставка - до 18,6% годовых в BYN.
Оформление доступно в Дабрабыт-онлайн и любом подразделении банка.
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