ОАО "Банк Дабрабыт" предлагает новый срочный безотзывный вклад "Хуткі" с ежедневным начислением и выплатой процентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, можно самим выбирать валюту и наиболее подходящий срок хранения депозита.

Валюта вклада – BYN/USD/EUR/RUB. Срок размещения – от 2 до 11 месяцев. Фиксированная ставка - до 18,6% годовых в BYN.

Оформление доступно в Дабрабыт-онлайн и любом подразделении банка.