|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»
09:44 17.11.2020
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белинвестбанк», которое прошло 13 ноября 2020 года, избран новый состав Наблюдательный совет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательный совет банка избран в количестве девяти человек (включая пятерых независимых директоров).
Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» избран глава Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Его заместителем стал зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
В Наблюдательный совет также вошли представители государства: заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой и заместитель министра финансов Елена Печень.
В состав Наблюдательного совета входят пять независимых директоров ОАО «Белинвестбанк»: Анастасия Кожемякина, Ольга Крамаренко, Людмила Стефанович, Александр Тананко и Артурас Фейферас.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2020
Курсы в банках
на 17.11.2020
Конвертация в банках
на 17.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте