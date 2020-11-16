БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»

09:44 17.11.2020 На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белинвестбанк», которое прошло 13 ноября 2020 года, избран новый состав Наблюдательный совет. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательный совет банка избран в количестве девяти человек (включая пятерых независимых директоров). Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» избран глава Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Его заместителем стал зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. В Наблюдательный совет также вошли представители государства: заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой и заместитель министра финансов Елена Печень. В состав Наблюдательного совета входят пять независимых директоров ОАО «Белинвестбанк»: Анастасия Кожемякина, Ольга Крамаренко, Людмила Стефанович, Александр Тананко и Артурас Фейферас.