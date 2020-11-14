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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ЛЕГАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО ОБМЕНУ КРИПТОВАЛЮТ


17:46 16.11.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» вместе с партнерами предоставляет возможность покупать и продавать криптовалюты с использованием платежных карт Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, Презентация данного проекта прошла в Парке высоких технологий.

Несколько лет назад Беларусбанк анонсировал программу по цифровой трансформации. Одной из частей этой программы был запуск сервиса по обмену криптовалют.

Пока осуществлять обмен могут граждане Беларуси и России. В перспективе планируется расширить список стран, граждане которых смогут осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро.

В планах развития совместного проекта whitebird.io и Беларусбанка — расширение перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.
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