ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 16 ноября 2020 года для корпоративных клиентов изменена плата за использование средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет в течение банковского дня.

Кроме того, с 1 декабря 2020 года прекращается эмиссия карточного продукта «BIB-комфорт».

Подробнее с изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться здесь.