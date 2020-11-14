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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) БЕЛИНВЕСТБАНКА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
16:33 16.11.2020
ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 16 ноября 2020 года для корпоративных клиентов изменена плата за использование средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет в течение банковского дня.
Кроме того, с 1 декабря 2020 года прекращается эмиссия карточного продукта «BIB-комфорт».
Подробнее с изменениями, внесенными в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», можно ознакомиться здесь.
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