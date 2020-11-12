ОАО «СтатусБанк» с 16 ноября 2020 года открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 112 в Бресте (ул. Варшавское шоссе, 11-1) и УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ оказывают следующий спектр услуг для физических лиц: прием документов на предоставление кредита; выдача кредита (в том числе оформление кредитного договора и других документов); открытие/закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки; оформление платежного поручения на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета).

Кроме того, можно оформить платежные поручения на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента, на счет открытый в ОАО «СтатусБанк» и др.