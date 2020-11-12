20 ноября 2020 года в Минске состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить перечень изменений и дополнений в устав ЗАО «МТБанк», а также порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.

Кроме того, акционеры внесут изменения в ряд своих решений, принятых ранее.