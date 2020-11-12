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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 20 НОЯБРЯ
11:57 16.11.2020
20 ноября 2020 года в Минске состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить перечень изменений и дополнений в устав ЗАО «МТБанк», а также порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.
Кроме того, акционеры внесут изменения в ряд своих решений, принятых ранее.
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