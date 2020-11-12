17 ноября 2020 года состоится пряма линия с заместителем председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергеем Чугаем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 13:30 до 14:30 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.