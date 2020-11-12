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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 17 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
18:01 13.11.2020
17 ноября 2020 года состоится пряма линия с заместителем председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергеем Чугаем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 13:30 до 14:30 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.
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