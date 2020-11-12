ОАО «БПС-Сбербанк» с 15 ноября 2020 г начнет размещение интернет-облигаций 106-го выпуска для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещение облигаций будет проходить через канал дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Онлайн».

Всего будет эмитировано 35 тысяч облигаций в бездокументарной форме номиналом 200 белорусских рублей каждая на общую сумму 7 млн рублей.

Доходность по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» 106-го выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 7,25 п.п.

Срок обращения выпуска – 92 дня. Дата погашения 15 февраля 2021 г.

Доступное для приобретения физическим лицом в рамках одного договора максимальное количество интернет-облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» 106-го выпуска составляет 500 штук.