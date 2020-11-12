БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ВВОДИТ ЛИМИТ НА ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

16:22 13.11.2020 ОАО «Паритетбанк» с 20 ноября 2020 года вводит суточный лимит на совершение операций в системе дистанционного банковского обслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нельзя будет совершать более 50 операций в сутки. Кроме того, установлена сумма минимального платежа в размере 1 белорусский рубль.