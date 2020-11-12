БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 14 В СЕННИЦЕ

15:05 13.11.2020 ОАО «СтатусБанк» с 15 ноября 2020 года приостанавливает работу кассы № 14 в аг. Сеница (Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 68/3). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.