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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 14 В СЕННИЦЕ
15:05 13.11.2020
ОАО «СтатусБанк» с 15 ноября 2020 года приостанавливает работу кассы № 14 в аг. Сеница (Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 68/3). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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