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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ОТМЕНЯЕТ НА 6 МЕСЯЦЕВ КОМИССИЮ ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ


12:47 13.11.2020

Приорбанк отменяет на 6 месяцев для новых клиентов комиссию за перечисление зарплаты.

Для этого ИП и юрлицам, годовая выручка которых не превышает 1 млн евро в эквиваленте, необходимо заключить договор/

Чтобы все оформить, необязательно ехать в отделение – специалисты привезут документы прямо в офис. Зарплаты зачисляют централизованно в течение минуты, а все программы легко интегрируются с 1С.

Из новшеств – возможность через интернет-банк автоматически рассылать сотрудникам расчетные листки. Для этого надо загрузить файл с информацией в интернет-банк для юридических лиц, после чего листки будут доступны сотрудникам в мобильном приложении. Это экономит время и ресурсы, так как ничего не нужно распечатывать на бумаге, а заодно обеспечивает дополнительную защиту конфиденциальной информации.

Сотрудники могут выбрать подходящий вариант обслуживания. По зарплатным карточкам в пакете доступны манибэк, программы лояльности, скидки на банковские услуги. В интернет-банке можно обменивать валюту по более выгодным курсам, без комиссии переводить деньги на карточки Приорбанка, бесплатно пополнять баланс и выпускать виртуальные карточки для оплаты в интернете.

«Специальное предложение поможет новым ИП и юрлицам в становлении и развитии бизнеса. Мы постарались сделать более комфортной работу руководителей и бухгалтеров, которые, в частности, могут централизованно рассылать расчетные листки. Сотрудники также оценят выгоду обслуживания в Приорбанке: много акций, широкая сеть партнеров по программам лояльности, интернет-банк, который мы постоянно совершенствуем», – отметили в Приорбанке.

Напомним, ранее Приорбанк предложил новым клиентам 3 месяца бесплатно пользоваться любым пакетом. Предложение также действует до 31 декабря 2020 года.
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