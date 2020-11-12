ОАО «Белгазпромбанк» с 13 ноября 2020 года изменяет условия использования физическими лицами личных дебетовых банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уточнен порядок совершения валютно-обменных операций при проведении операции с использованием карточки в иных банках и субъектах хозяйствования, в устройствах других банков и субъектов хозяйствования.

Кроме того, определен порядок совершения операций по счету при приеме от клиента наличных денежных средств для зачисления на счет через устройства cash-in.