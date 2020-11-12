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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
11:22 13.11.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 13 ноября 2020 года изменяет условия использования физическими лицами личных дебетовых банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уточнен порядок совершения валютно-обменных операций при проведении операции с использованием карточки в иных банках и субъектах хозяйствования, в устройствах других банков и субъектов хозяйствования.
Кроме того, определен порядок совершения операций по счету при приеме от клиента наличных денежных средств для зачисления на счет через устройства cash-in.
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