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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСНЫЙ ОФИС № 700 БАНКА БЕЛВЭБ В МИНСКЕ ВРЕМЕННО МЕНЯЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
09:59 13.11.2020
Сервисный офис № 700 Банка БелВЭБ в Минске (ул. Заславская, 10) с 13 ноября изменит местонахождение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с проведением ремонтных работ обслуживание клиентов временно будет осуществляться на просп. Победителей, 27 (вход в здание находится в 40 м правее от текущего месторасположения).
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