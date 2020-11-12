БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСНЫЙ ОФИС № 700 БАНКА БЕЛВЭБ В МИНСКЕ ВРЕМЕННО МЕНЯЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

09:59 13.11.2020 Сервисный офис № 700 Банка БелВЭБ в Минске (ул. Заславская, 10) с 13 ноября изменит местонахождение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с проведением ремонтных работ обслуживание клиентов временно будет осуществляться на просп. Победителей, 27 (вход в здание находится в 40 м правее от текущего месторасположения).