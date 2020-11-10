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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ОБЪЕДИНЯЕТ ДО №2 В МИНСКЕ С ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ
12:19 12.11.2020
С 28 ноября 2020 года дополнительный офис БТА Банка № 2 «Уручье» объединяется с Головным офисом финучреждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 ноября 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться в Минске по ул. В.Хоружей, 20.
«Решение об объединении принято в связи с активным развитием каналов дистанционного банковского обслуживания и онлайн-услуг, а также изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания клиентов», - прокомментировали в ЗАО «БТА Банк».
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