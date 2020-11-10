С 28 ноября 2020 года дополнительный офис БТА Банка № 2 «Уручье» объединяется с Головным офисом финучреждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 ноября 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться в Минске по ул. В.Хоружей, 20.

«Решение об объединении принято в связи с активным развитием каналов дистанционного банковского обслуживания и онлайн-услуг, а также изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания клиентов», - прокомментировали в ЗАО «БТА Банк».