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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ "ГЛУШЭЦ" СЕРИИ "ПТУШКА ГОДА"
10:45 12.11.2020
Национальный банк Республики Беларусь с 12 ноября 2020 г. выпускает в обращение памятные монеты "Глушэц" серии "Птушка года".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 999 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 1 999 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре в овале – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).
Реверс: в центре в овале – рельефное изображение птицы; по овалу внизу – надписи: ПТУШКА ГОДА * ГЛУШЭЦ.
Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством: серебряные – "пруф", медно-никелевые – "пруф-лайк".
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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