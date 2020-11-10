БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

09:45 12.11.2020 ЗАО «РРБ-Банк» установил новый банкомат в Минске (ул. М. Богдановича, 120 б. Игровой клуб Victory). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает в режиме 24/7.