ЗАО «Альфа-Банк» снижает тарифы для сделок на рынках Европы и Азии для инвесторов, которые инвестируют в акции через доверительное управление по приказу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, комиссия снижена для торгов с акциями на биржевом рынке XETRA/EURONEXT: было 0,25% от суммы сделки, но не менее 135 BYN за сделку — стало 0,15% от суммы сделки, но не менее 18 BYN за сделку.

Кроме того, снижена комиссия для торгов с акциями на биржевом рынке LSE: было 0,25% от суммы сделки, но не менее 110 BYN за сделку — стало 0,15% от суммы сделки, но не менее 18 BYN за сделку.

Комиссия снижена также для торгов с акциями на биржевых рынках Азии и иных биржах: было 0,75% от суммы сделки, но не менее 165 BYN за сделку — стало 0,75% от суммы сделки, но не менее 25 BYN за сделку.

Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте банка.

Альфа-Банк в октябре снизил минимальную сумму для новых инвесторов доверительного управления по приказу до 1 000 USD/1 000 EUR/60 000 RUR.

Доверительное управление по приказу — это услуга банка, с помощью которой любой клиент может инвестировать сбережения в акции крупнейших международных компаний — Apple, Tesla, Газпром — и зарабатывать на их росте.