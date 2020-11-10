В банкоматах, инфокиосках и в кассах ОАО «Белагропромбанк» можно оплатить услуги (мобильная связь, интернет, коммунальные услуги и др.) карточками российской платежной системы «Мир». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

В настоящее время ОАО «Белагропромбанк» обладает второй по величине региональной сетью среди банков Республики Беларусь.