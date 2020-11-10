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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКОМАТАХ БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ КАРТОЧКАМИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
17:58 11.11.2020
В банкоматах, инфокиосках и в кассах ОАО «Белагропромбанк» можно оплатить услуги (мобильная связь, интернет, коммунальные услуги и др.) карточками российской платежной системы «Мир». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
В настоящее время ОАО «Белагропромбанк» обладает второй по величине региональной сетью среди банков Республики Беларусь.
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