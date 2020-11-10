Холдинг Банка БелВЭБ готов к расширению сотрудничества с китайскими компаниями, сообщает пресс-служба банка.

Презентация возможностей банковского холдинга состоялась 10 ноября 2020 года на белорусско-китайском бизнес-форуме в рамках работы национальной экспозиции Республики Беларусь на третьей Китайской международной выставке импорта.

В своем выступлении член Совета директоров ООО «ДФС» Кирилл Рудый отметил, что одним из приоритетов деятельности холдинга Банка БелВЭБ является выход на китайский рынок, в том числе через эффективно развивающиеся в Беларуси китайские компании. Банком БелВЭБ была принята соответствующая концепция сотрудничества, создан China-Desk, привлечены китаеязычные сотрудники.

Также совместно с дочерними и зависимыми организациями банк формирует сервисную экосистему, которая позволяет клиентам и партнерам, в том числе китайским, получить в одном месте любые финансовые услуги. В частности, ООО «БелВЭБ Сервис» – участник рынка аутсорсинга бизнес-процессов – в настоящее время активно прорабатывает возможности сотрудничества с китайскими компаниями, в том числе резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

В октябре 2020 года был успешно реализован пилотный проект на рынке криптоактивов – выпуск токенов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» с гарантией Банка БелВЭБ на криптоплатформе FINSTORE.BY, оператором которой выступает ООО «ДФС». Это была первая сделка на белорусском рынке по размещению токенов с банковской гарантией. Весь объем выпуска был приобретен менее, чем за 3 дня.

В настоящее время на площадке представлен широкий спектр белорусских предприятий, представляющих различные сектора экономики (финансы, промышленность, торговля, инженерная деятельность и др.). К приобретению предлагается 21 выпуск токенов ICO в 4 валютах со сроками обращения от 6 месяцев до 10 лет и уровнем доходности до 9,55 процентов годовых в иностранной валюте и 22 процентов годовых в белорусских рублях.

В планах холдинга Банка БелВЭБ – дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества с Китаем по предоставлению всего спектра финансовых услуг с использованием имеющейся инфраструктуры, а также созданного в банке центра компетенций, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность с Китаем.