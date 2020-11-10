Белорусская кредитная онлайн-биржа CashMarket запустила депозитные аукционы.

На интернет-площадке пользователи могут оставлять заявки на размещение свободных денег в банках под проценты. Ставка по вкладу будет определяться в ходе аукциона на бирже. Средства пользователя получит банк, предложивший максимальную ставку в ходе аукциона.

«Сегодня в Беларуси наблюдается дефицит ликвидности. Мы уже переживали подобную ситуацию, когда из экономики пропадали белорусские рубли и бизнес мог поменять на свой страх и риск валюту кредитования. Но сегодня резко снизилось и количество запросов по подбору кредита. У части банковской системы просто нет возможности наращивать валютные кредитные портфели. Поэтому мы сделали продукт, который поможет нашим банкам-партнерам привлекать средства клиентов-юрлиц. Привлечённые деньги они могут потом выдавать под развитие стартапа или действующего бизнеса на кредитных аукционах на CashMarket», — рассказал dev.by фаундер проекта Сергей Мойсеёнок.

По его словам, депозитный аукцион будет интересен не только «классическому кредитополучателю», но также ИT-сектору, консалтинговым компаниям, рекламным агентствам и другим бизнесам.

«Кроме того, все бизнесы раз в квартал оплачивают налоги, деньги на которые они начинают собирать за 30-40 дней до срока платежа. Эффективный финансист всегда будет откладывать средства в том месте, где за эти деньги ещё и платят. Часть бизнесов делает это на депозитном счете», - отметил Сергей Мойсеёнок.

Депозитный аукцион на CashMarket работает следующим образом: пользователь регистрируется на сайте биржи и оставляет заявку на размещение средств. Далее указывается срок, сумма, валюта и минимальная ставка, под которую он готов размещать деньги в банках-партнерах Cashmarket.by. Заявка проходит проверку, временно скрываются идентификационные данные клиента и автоматически организовывается аукцион между банками. Побеждает банк с самой высокой ставкой. Торги проводятся по всем валютам с минимальным шагом в 0,01%.

Зарегистрированные пользователи, оставляющие заявку на размещение средств, ничего не платят CashMarket. Для банков установлены комиссии от суммы привлеченного депозита: 0,03%-0,05% — для вкладов в белорусских рублях, 0,025%-0,04% — для вкладов в российских рублях, 0,005% — для вкладов в долларах и евро.

«Если по какой-то причине клиент откажется предоставлять банку обещанные средства, мы не берем деньги с банка, но и клиенту больше не дадим войти на нашу платформу», - пояснил Сергей Мойсеёнок.

Онлайн-биржа CashMarket заработала летом 2019 года. Основатели биржи — Сергей Мойсеёнок (бывший банкир) и его супруга Татьяна. Финтех-проект задумывался как онлайн-площадка, где бизнес сможет привлекать кредиты и экономить средства за счет получения на аукционах более выгодных ставок. В проект уже инвестировано около 30 тысяч долларов.

У онлайн-биржи 10 банков-партнеров и около 500 зарегистрированных пользователей. За первый год работы CashMarket провела кредитные аукционы на 2 миллиона долларов. Одновременно с кредитными аукционами компания запускает продукты кредитного характера — гарантии, лизинг, факторинг. Средний чек аукциона стартует от 5 тысяч долларов и может достигать 300 тысяч долларов.