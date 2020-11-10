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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС FITBIT PAY
16:41 11.11.2020
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) запускает платежный сервис Fitbit Pay для владельцев карточек Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис доступен держателям карточек Visa, выпущенных ЗАО Банк ВТБ Беларусь, и совместим с часами Fitbit, которыми можно оплатить покупку без использования пластиковой карточки.
"Fitbit Pay — удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Fitbit. Сервис разработан для людей, которые все время находятся в движении — им будет особенно удобно расплатиться часами, даже если под рукой нет карточки или смартфона", - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга ЗАО Банк ВТБ Беларусь.
Для работы сервиса необходимо скачать в смартфон из Google Play или AppStore приложение Fitbit, далее подключить смартфон к часам и добавить в него карточку Visa от Банка ВТБ Беларусь.
Для оплаты достаточно приложить часы к терминалу. Fitbit и Банк ВТБ Беларусь не удерживают дополнительную комиссию за использование технологии Fitbit Pay.
На данный момент Fitbit Pay поддерживается на таких устройствах, как Versa Special Edition и Versa 2, Ionic, Charge 3 Special Edition, Charge 4, а также Sense и Versa 3.
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