БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ № 3 В МИНСКЕ

16:26 11.11.2020 ЗАО «Идея Банк» возобновило с 10 ноября 2020 г. работу кассы №3 в ЦОБ №1 в Минске (ул. З.Бядули, 11). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.