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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:52 11.11.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 11 ноября 2020 года повышает процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 5 месяцев ставка повышается до 14,5% годовых, 7 месяцев – до 14,2% годовых, 13 месяцев – до 14% годовых, 26 месяцев – до 13% годовых.
По отзывому «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 6 месяцев ставка повышается до 13,5% годовых, 18 месяцев – до 12% годовых.
По отзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 33 дня ставка повышается до 16% годовых, 367 дней – до 12,5% годовых.
По безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 100 дней ставка составляет 18% годовых, а по безотзывному вкладу «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев – до 14% годовых, 18 месяцев – до 13% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 11 ноября 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.
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