Правление Национального банка Беларуси сохранило ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Беларуси сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года», - говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с целевым прогнозом властей среднее значение ставки рефинансирования в 2020 году запланировано на уровне 8,75-9% годовых при инфляции не более 5% по итогам года.

Очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.