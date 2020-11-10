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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ СОХРАНЕНА НА УРОВНЕ 7,75% ГОДОВЫХ
13:17 11.11.2020
Правление Национального банка Беларуси сохранило ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.
«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Беларуси сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года», - говорится в сообщении регулятора.
В соответствии с целевым прогнозом властей среднее значение ставки рефинансирования в 2020 году запланировано на уровне 8,75-9% годовых при инфляции не более 5% по итогам года.
Очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.
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