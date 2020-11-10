БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

12:07 11.11.2020 ЗАО «БСБ Банк» предлагает новую услугу - генерацию PIN-кода для всех типов карт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость услуги составит 2 рубля. Услуга по генерации PIN-кода доступна для карт, выпущенных после 20 августа 2020 года, для карт, выпущенных до 20 августа 2020 года, при утере PIN-кода применятся тариф 4.4.