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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
12:07 11.11.2020
ЗАО «БСБ Банк» предлагает новую услугу - генерацию PIN-кода для всех типов карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость услуги составит 2 рубля.
Услуга по генерации PIN-кода доступна для карт, выпущенных после 20 августа 2020 года, для карт, выпущенных до 20 августа 2020 года, при утере PIN-кода применятся тариф 4.4.
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