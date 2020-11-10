БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ НАЧАЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТЫ «МИР»

10:02 11.11.2020 БПС-Сбербанк начал обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцы карт «Мир» могут совершать операции по выдаче наличных денежных средств в широкой сети банкоматов БПС-Сбербанка. В дальнейшем планируется поэтапное подключение POS-терминалов, установленных в торговых точках страны, для осуществления операций по оплате товаров и услуг. Обеспечение приема карт «Мир» инфраструктурой банка стало возможным в рамках проекта по межсистемной интеграции национальных платежных систем. «Мир» — национальная российская платежная система. Эмиссия банковских карт на базе платежной системы «Мир» началась в 2015 году. На текущий момент карты «Мир» выпускают российские и иностранные банки, представленные в России. Карты соответствуют всем российским и международным стандартам безопасности.