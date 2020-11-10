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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ НАЧАЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТЫ «МИР»
10:02 11.11.2020
БПС-Сбербанк начал обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцы карт «Мир» могут совершать операции по выдаче наличных денежных средств в широкой сети банкоматов БПС-Сбербанка.
В дальнейшем планируется поэтапное подключение POS-терминалов, установленных в торговых точках страны, для осуществления операций по оплате товаров и услуг.
Обеспечение приема карт «Мир» инфраструктурой банка стало возможным в рамках проекта по межсистемной интеграции национальных платежных систем.
«Мир» — национальная российская платежная система. Эмиссия банковских карт на базе платежной системы «Мир» началась в 2015 году. На текущий момент карты «Мир» выпускают российские и иностранные банки, представленные в России. Карты соответствуют всем российским и международным стандартам безопасности.
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