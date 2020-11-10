БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТА

17:13 10.11.2020 ОАО «Белорусский народный банк» с 11 ноября 2020 года вносит изменения в Правила предоставления кредитов для физических лиц и в Правила предоставления овердрафтного кредита в ОАО «БНБ-Банк». Ознакомиться с новыми редакциями правил можно на сайте банка по следующим ссылкам: Правила предоставления кредитов для физических лиц в ОАО «БНБ-Банк»; Правила предоставления овердрафтного кредита в ОАО «БНБ-Банк».