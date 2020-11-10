БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 601 В СТАРЫХ ДОРОГАХ

16:20 10.11.2020 ОАО «СтатусБанк» c 10 ноября 2020 года приостанавливает работу ЦБУ № 601 в Старых дорогах (ул. Московская, 84). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.