ЗАО «БСБ Банк» присоединенилось к сети Глобального договора ООН — крупнейшей в мире инициативе в области корпоративной устойчивости

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, это стало вторым шагом после присоединения БСБ Банка к соглашению о взаимодействии социально ответственных компаний Беларуси при реализации проектов корпоративной социальной ответственности, которое координируется офисом сети Глобального договора ООН в Беларуси, в 2019 году.

Основанный в 2000 году, Глобальный договор ООН призывает компании выстраивать их стратегии и операционную деятельность в соответствии с Десятью универсальными принципами в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции, а также содействовать достижению Целей устойчивого развития.

"С 2019 года в банке начал функционировать Комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. Создание подобного рода комитета, подписание соглашения и участие в Глобальном договоре ООН говорят об уровне «корпоративной зрелости» банка и его серьезных намерениях развиваться устойчиво," – отметил председатель правления БСБ Банка Сергей Витальевич Дубков.