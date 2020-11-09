БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

14:32 10.11.2020 ОАО "Технобанк" с 10 ноября 2020 года предлагает новые безотзывные депозиты (вклады) в белорусских рублях, долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагаются депозиты (вклады) «Cоло» на 35 дней и «Дуэт» на 65 дней с минимальной суммой вклада 150 BYN / 150 USD / 150 EUR.