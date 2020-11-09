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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ КОМПЕНСИРУЕТ ЗАСТРАХОВАННЫМ ТУРИСТАМ НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ В СВЯЗИ С COVID-19
12:45 10.11.2020
Банк БелВЭБ компенсирует застрахованным туристам некоторые медицинские расходы в связи с COVID-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, входящее в холдинг Банка БелВЭБ УСП «БелВЭБ Страхование» в рамках заключенных договоров страхования на время поездки за границу покрывает следующие расходы застрахованного лица, вызванные коронавирусной инфекцией (COVID-19):
оказание скорой и неотложной медицинской помощи в амбулаторном и стационарном порядке, вызванной коронавирусом (COVID-19);
проведение теста на COVID-19 в случае наличия симптоматики заболевания и медицинских показаний для его проведения;
приобретение медикаментов, визит врача к застрахованному лицу по медицинским показаниям, транспортные услуги (медицинская эвакуация), возникшие вследствие заболевания коронавирусом (COVID-19).
Не подлежат оплате расходы, связанные с тестированием на короновирус (COVID-19), если отсутствует симптоматика и медицинские показания для его проведения, а также расходы, связанные с пребыванием в карантине либо обсервации в связи с эпидемией.
Заключить договор добровольного страхования в сервисных офисах Банка БелВЭБ, либо в Интернет-Банке.
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