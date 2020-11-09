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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
11:38 10.11.2020
С 16 ноября 2020 г. вступают в силу изменения в Перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Приложении 5 п. 2 тарифных планов «Свой счет» и «Супер-счет» будет дополнен п.п. 2.2 «Плата за подключение тарифного плана на период (без начисления платы за ежемесячное обслуживание)», Порядок обслуживания клиентов по тарифным планам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет дополнен соответствующими пунктами 28-33.
Условия подключения к тарифному плану эквайринга «Супер-POS» будут дополнены обслуживанием в Банке по тарифному плану "Мега счет" и "Супер-счет 2.0" (п. 3.2.3 Приложения 6 «Эквайринг», п. 4, 5 Порядка обслуживания клиентов – организаций торговли и сервиса по торговому эквайрингу). Перечень международных платежных систем в п. 4 Приложения 6 «Эквайринг» будет дополнен платежной системой МИР.
В связи с принятием к оплате в терминальной сети Банка карт международной платежной системы МИР Порядок обслуживания клиентов – организаций торговли и сервиса по торговому эквайрингу дополнен п. 28.
Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте банка с 16 ноября.
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