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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:47 10.11.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 11 по 12 ноября увеличивает размер процентов по вновь заключаемым в системе Сбербанк Онлайн договорам депозитов физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному депозиту «Сохраняй» со сроком возврата 90 дней ставка увеличивается до 14,25%, 91-182 дня – до 14,7%, 183-365 дней – до 15,65%, 366-1000 дней – до 14,25%.
По безотзывному депозиту «Сохраняй» со сроком возврата 35-89 дней ставка составит 13,8%, 90 дней - 18,5%, 91-182 дня - 15,2%, 183-365 дней - 16,2%, 366-1000 дней - 18,9%.
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