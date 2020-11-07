В Жлобине открылась зона круглосуточного самообслуживания Приорбанка, которая примыкает к отделению банка в микрорайоне 16, 24А.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, площадка оснащена банкоматами, где можно снять белорусские рубли, доллары и евро. Предусмотрен также платежно-справочный терминал для совершения платежей по карточке или наличными.

Кроме этого, в банковской зоне установлен компьютер самообслуживания. Он может понадобиться, когда нужен совет, как оформить депозит или подключить интернет-банк. Рядом стоит терминал для приема выручки для юрлиц и ИП.

Попасть внутрь можно с помощью обычной карточки, если провести ею через специальный считыватель.