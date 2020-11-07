БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ №3 В ЦОБ №1 В МИНСКЕ

16:39 09.11.2020 ЗАО «Идея Банк» с 9 ноября 2020 г. временно приостанавливает работу кассы №3 в ЦОБ №1 в Минске (ул. З.Бядули, 11). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.