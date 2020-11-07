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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИБЫЛЬ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ЗА ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 8,1 МЛН РУБЛЕЙ
15:17 09.11.2020
ОАО «Белгазпромбанк» за октябрь 2020 года получило 8,1 млн рублей прибыли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в финансово-экономическом управлении банка, утвержденный план по прибыли за 10 месяцев выполнен на 106%.
По предварительным оценкам, по итогам работы за 10 месяцев Белгазпромбанк сохраняет за собой 6-е место в банковской системе по размеру чистой прибыли.
Рентабельность активов банка (ROAA) в годовом выражении составляет 1,9%.
Клиентская ресурсная база в октябре стабилизировалась, в том числе благодаря возобновлению прироста по срочным вкладам корпоративных клиентов.
На 1 ноября банк обеспечил соблюдение пруденциальных нормативов ликвидности, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.
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