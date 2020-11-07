ОАО «Белгазпромбанк» за октябрь 2020 года получило 8,1 млн рублей прибыли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в финансово-экономическом управлении банка, утвержденный план по прибыли за 10 месяцев выполнен на 106%.

По предварительным оценкам, по итогам работы за 10 месяцев Белгазпромбанк сохраняет за собой 6-е место в банковской системе по размеру чистой прибыли.

Рентабельность активов банка (ROAA) в годовом выражении составляет 1,9%.

Клиентская ресурсная база в октябре стабилизировалась, в том числе благодаря возобновлению прироста по срочным вкладам корпоративных клиентов.

На 1 ноября банк обеспечил соблюдение пруденциальных нормативов ликвидности, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.