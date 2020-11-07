Общая сумма собранных инвестиций на платформе Банка БелВЭБ – FINSTORE.BY превысила $9,3 млн в эквиваленте, а сумма выплаченного дохода – $200 тыс. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, первые токены ICO белорусского предприятия СООО «Белвест» появились на инвестиционной платформе 1 ноября 2019 г.

В следующие 12 месяцев заказчиками платформы стали 27 белорусских предприятий различных сфер деятельности: промышленности, строительства, торговли, инженерных и финансовых услуг и др.

За это время клиентами платформы стали более 2 тыс. инвесторов из Беларуси и иностранных государств, которым были предложены для инвестиций токены, номинированные в четырех валютах (белорусские и российские рубли, доллары США, евро), со сроками обращения от 6 месяцев до 10 лет и уровнем доходности до 9,55% годовых в иностранной валюте и 22% годовых в белорусских рублях.

Важным событием стало появление первого токена ICO, обеспеченного банковской гарантией. Он был выпущен в интересах Китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества «Компания по развитию индустриального парка» в партнерстве с Банком БелВЭБ. Весь объем выпуска был приобретен менее, чем за 3 дня.

FINSTORE.BY продолжает активно работать над новыми предложениями для своих партнеров и клиентов. В планах следующего года не только новые инвестиционные возможности, но и расширение технического функционала платформы, новые виды токенов, усовершенствованная реферальная программа.