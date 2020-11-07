ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СУММА СОБРАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ FINSTORE.BY БАНКА БЕЛВЭБ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕВЫСИЛА $9,3 МЛН


13:08 09.11.2020

Общая сумма собранных инвестиций на платформе Банка БелВЭБ – FINSTORE.BY превысила $9,3 млн в эквиваленте, а сумма выплаченного дохода – $200 тыс. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, первые токены ICO белорусского предприятия СООО «Белвест» появились на инвестиционной платформе 1 ноября 2019 г.

В следующие 12 месяцев заказчиками платформы стали 27 белорусских предприятий различных сфер деятельности: промышленности, строительства, торговли, инженерных и финансовых услуг и др.

За это время клиентами платформы стали более 2 тыс. инвесторов из Беларуси и иностранных государств, которым были предложены для инвестиций токены, номинированные в четырех валютах (белорусские и российские рубли, доллары США, евро), со сроками обращения от 6 месяцев до 10 лет и уровнем доходности до 9,55% годовых в иностранной валюте и 22% годовых в белорусских рублях.

Важным событием стало появление первого токена ICO, обеспеченного банковской гарантией. Он был выпущен в интересах Китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества «Компания по развитию индустриального парка» в партнерстве с Банком БелВЭБ. Весь объем выпуска был приобретен менее, чем за 3 дня.

FINSTORE.BY продолжает активно работать над новыми предложениями для своих партнеров и клиентов. В планах следующего года не только новые инвестиционные возможности, но и расширение технического функционала платформы, новые виды токенов, усовершенствованная реферальная программа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2020
валюта курс
EUR 3.0537
USD 2.5780
RUB 3.3365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0617 +0.008
USD 2.5770 -0.001
RUB 3.3442 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0580 3.0620
USD 2.5740 2.5780
RUB 3.3300 3.3370
подробнее

Конвертация в банках
на 09.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 91.5200 91.9000
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте