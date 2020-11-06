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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 11 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
12:19 09.11.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 11 ноября изменяет тарифы по доверительному управлению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также вводится новая комиссия за участие в корпоративных событиях по инициативе вверителей. За участие доверительного управляющего в иных корпоративных событиях (не по инициативе вверителя), вознаграждение не берется.
Помимо вознаграждения, клиент также компенсирует брокерские расходы, связанные с участием в корпоративном событии.
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