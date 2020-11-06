ЗАО «Альфа-Банк» с 11 ноября изменяет тарифы по доверительному управлению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также вводится новая комиссия за участие в корпоративных событиях по инициативе вверителей. За участие доверительного управляющего в иных корпоративных событиях (не по инициативе вверителя), вознаграждение не берется.

Помимо вознаграждения, клиент также компенсирует брокерские расходы, связанные с участием в корпоративном событии.