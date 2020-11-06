«Приорбанк» ОАО с 9 ноября 2020 года приостанавливает работу нескольких отделений в Минске.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и с целью профилактики распространения вирусных заболеваний удаленные рабочие места (УРМ) не будут функционировать до конца 2020 года.

В частности, временно закрываются следующие отделения Приорбанка в Минске: УРМ 114/1 (Партизанский пр-т, 107); УРМ 115/1 (ул.Белинского, 23); УРМ 115/2 (ул.Сурганова, 41); УРМ 119/2 (ул.Казинца, 92/1).

Кроме того, в УРМ 111/1 (ул. Макаёнка, 23) не будет работать касса.