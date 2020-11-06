ОАО «Белагропромбанк» с 7 ноября 2020 года увеличило размер процентных ставок по некоторым срочным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» ставка увеличена до 18,8% годовых в зависимости от срока размещения.

По отзывному вкладу «Осенний плюс» и «Депозитная карта» ставка увеличена до 15,0% годовых.

По отзывным вкладам «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» сроком от 185 дней - до 13,0% годовых и по безотзывному вкладу «1 Плюс 1» - до 14,5% годовых.