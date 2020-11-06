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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:10 09.11.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 7 ноября 2020 года увеличило размер процентных ставок по некоторым срочным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» ставка увеличена до 18,8% годовых в зависимости от срока размещения.
По отзывному вкладу «Осенний плюс» и «Депозитная карта» ставка увеличена до 15,0% годовых.
По отзывным вкладам «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» сроком от 185 дней - до 13,0% годовых и по безотзывному вкладу «1 Плюс 1» - до 14,5% годовых.
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