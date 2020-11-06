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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ «СЕМЕЙНЫЙ КОШЕЛЕК»
17:34 06.11.2020
ЗАО «РРБ-Банк» представляет новый карточный продукт «Семейный кошелек», включающий в себя международные платежные карточки системы Visa для родителей и детей с 6 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, суть «Семейного кошелька» в том, что на одном счете (в одном кошельке) аккумулируется весь бюджет, который могут использовать члены одной семьи.
Любой родитель может оформить дебетовую карточку CUB, к ней дополнительно выпустить еще одну карточку CUB и, конечно, на детей – до двух детских карточек. Все владельцы получат бесплатные карточки на весь трехлетний срок действия.
К дополнительным бонусам относятся мани-бэк 2% и скидки от магазинов-партнеров по программе Cashuback до 50.
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