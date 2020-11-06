ОАО «АСБ Беларусбанк» с 6 ноября 2020 года возобновило прием заявок на кредиты с использованием субсидии на их погашение, согласно указу № 240 от 4 июля 2017 года «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», по переходящим (задельным) жилым домам, вводным в 2021 году, согласно пообъектным сведениям, предоставленным Минстройархитектуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными: ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 3%