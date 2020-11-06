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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВОЗОБНОВИЛИ ВЫДАЧУ СУБСИДИРУЕМЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ НА ДОМА, КОТОРЫЕ ВВОДЯТСЯ В 2021 ГОДУ
14:57 06.11.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 6 ноября 2020 года возобновило прием заявок на кредиты с использованием субсидии на их погашение, согласно указу № 240 от 4 июля 2017 года «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», по переходящим (задельным) жилым домам, вводным в 2021 году, согласно пообъектным сведениям, предоставленным Минстройархитектуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными: ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 3%
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