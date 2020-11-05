ОАО «Белинвестбанк» расширяет спектр услуг в части страхования своих клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в действие вводятся 6 новых видов страхования от компаний «Белгосстрах» и «Промтрансинвест» для юридических лиц.

В частности, речь идет о добровольном страховании гражданской ответственности за причинение вреда и расходов при осуществлении профессиональной деятельности от компании Белгосстрах. Данный вид страхования предусматривает перенесение гражданской ответственности за причинение вреда клиенту компании, осуществляющей профессиональную деятельность, на страховую организацию.

Кроме того, предлагается добровольное страхование гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам и связанных с ней расходов (страхование общегражданской ответственности) от компании Белгосстрах. В этом случае страхованию подлежат риски, которые связаны с осуществлением деятельности компании, предусмотренной ее учредительными документами (свидетельством о государственной регистрации).

Еще один вид страхования от компании Белгосстрах предусматривает страхование гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих. Данный вид распространяется на договоры страхования, заключаемые в отношении строительной или связанной с ней деятельностью.

Юрлицам также предлагается добровольное страхование гражданской ответственности товаропроизводителя от компании Промтрансинвест. Этот вид страхования может выступать в качестве способа защиты интересов компании в случае изготовления или реализации товара либо услуги ненадлежащего качества, в следствие чего может быть нанесен ущерб жизни, здоровью, имуществу потребителя, а также окружающей среде.

От компании Промтрансинвест предлагается добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика. Договор добровольного страхования гражданской ответственности заключается между перевозчиком и страховой компанией, а объектом страхования становится ответственность, взятая перевозчиком при выполнении заказа на перевозку и экспедирование груза.

И шестой вид страхования - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика, выполняющего внутренние перевозки от компании Промтрансинвест.