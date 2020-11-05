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ПАРИТЕТБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ «КЛЕВЕР»

11:43 06.11.2020 ОАО «Паритетбанк» повышает процентную ставку по вкладу «Клевер» в российских рублях сроком размещения 13 месяцев до 8% годовых. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия депозита предполагают фиксированную ставку, ежемесячную капитализацию процентов, а также возможность частичного снятия.