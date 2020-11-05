|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ «КЛЕВЕР»
11:43 06.11.2020
ОАО «Паритетбанк» повышает процентную ставку по вкладу «Клевер» в российских рублях сроком размещения 13 месяцев до 8% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия депозита предполагают фиксированную ставку, ежемесячную капитализацию процентов, а также возможность частичного снятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
Курсы в банках
на 06.11.2020
Конвертация в банках
на 06.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте