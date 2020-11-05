Белинвестбанк продолжает формирование финансовой ЭкоСистемы и реализации клиентоориентированной бизнес-модели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на YouTube канале Белинвестбанка создана платформа – «Обучающие подкасты для бизнеса». Данный инструмент станет отличным помощником не только для тех, кто хочет получить новые знания и развить свой бизнес, но и расширить возможности собственного дела.

«Обучающие подкасты для бизнеса» – серия бесплатных вебинаров с известными экспертами в разных областях деятельности. Темы трансляций всегда актуальны. Уже сегодня на канале можно найти ответы на ряд важных вопросов: как вести коммуникации в новом мире? Как защититься от курсовых потерь? Какие ошибки может допускать отдел продаж на «удаленке»?

Созданная онлайн-платформа будет полезной и для начинающих предпринимателей. Именно здесь можно найти инструменты для построения бизнеса или получить советы от экспертов банка. Скоро подкасты будут дополнены информацией об актуальных акциях и продуктах, которые предлагает клиентам Белинвестбанк.